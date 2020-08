Es waren im wahrsten Sinne des Wortes Hilferufe, die die OÖN in den vergangenen Tagen von Fußballvereinen erhalten haben. Der Wille und das Bekenntnis zum Fußball-Unterhaus ist da. Die größte Angst besteht in der Verbindung langer Quarantänen trotz negativer Coronatests mit dem Arbeitsplatz. In St. Marien (1. Klasse Ost) haben die ersten Spieler bereits aufgehört, nachdem man zum zweiten Mal in kürzester Zeit in Quarantäne musste.