Das sind die Top-Talente von Ried und LASK

Am Freitag ging das erste Amateurduell der Bundesliga-Klubs SV Ried und LASK in dieser Regionalliga-Saison über die Bühne: Die Linzer setzten sich mit einem klaren 3:0-Auswärtserfolg durch. Die OÖN haben beide Teams unter die Lupe genommen und geben einen Überblick, wer die vielversprechendsten Talente der Oberhaus-Klubs sind.

LASK: Mit Florian Flecker und Marco Kadlec erzielten zwei Kicker die Tore beim 3:0-Derbysieg, die bereits einige Spiele in der höchsten Liga Österreichs in den Beinen haben. Noch nicht ganz so im Fokus stehen andere schwarz-weiße Talente, denen dieser Sprung aber durchaus zugetraut wird – wie etwa dem 18-jährigen Luca Wimhofer, der diese Saison seine ersten Spiele im Erwachsenenbereich absolviert. Amateur-Coach Patrick Enengl kennt den Innenverteidiger noch aus seiner Zeit als Akademietrainer und zog den Hellmonsödter im Sommer zum zweiten Team hoch. Genauso wie Armin Haider: Der Offensivspieler ist mit 16 Jahren einer der jüngsten Kicker im Kader und gehört mit sieben Spielen für das österreichische U17-Team zu den Top-Talenten der Schwarz-Weißen. Zwei mögliche "Men to watch" kamen im Sommer aus Deutschland: der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler Gabriel Zirngast von Ingolstadt II und Innenverteidiger Yannick Oberleitner, der von der zweiten Mannschaft Augsburgs kam und bereits im Nachwuchs von Bayern München ausgebildet worden war.

Gabriel Zirngast (re.) macht für die Linzer gute Figur Bild: Kaufmann

SV Ried: Auch wenn das Derbyergebnis deutlich war – mit neun Punkten aus fünf Spielen haben die Innviertler einen guten Saisonstart hingelegt. Einer, der mit vier Toren auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Valentin Akrap: Der 19-jährige Kroate hat ein Gardemaß von 2,02 Metern – und wird bereits mit einem ehemaligen Ried-Kicker verglichen: "Seine Spielweise erinnert an Adte Nuhiu, trotz seiner Größe ist er auch technisch richtig gut", sagt Rieds Sportchef Thomas Reifeltshammer. Ein anderer Youngster der Wikinger bekam zuletzt sogar schon Profi-Einsätze: der 17-jährige Belmin Beganovic. Seine größte Waffe: eine unglaubliche Geschwindigkeit. Bei Trainingstestungen wurde er schon einmal mit 37 km/h gemessen.