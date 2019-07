Das sind die Partien der ersten Landescup-Runde

Wer wird der Nachfolger der Union Edelweiß Linz? Abgesehen vom Titelverteidiger rittern 63 weitere Vereine um den Sieg im Baunti Landescup 2019/20, die nach der Auslosung im Linzer Casineum nun ihre Gegner in der 1. Runde kennen.

Die teilnahmeberechtigten Klubs sind in vier Gruppen aufgeteilt, die hinsichtlich Ausgeglichenheit in punkto Leistungsebenen und unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte zusammengestellt wurden. Innerhalb des jeweiligen Rasters dieser Gruppen werden in den drei Herbst-Runden dann die Viertelfinalteilnehmer ermittelt.

Klassenniedrigere Vereine haben bis inklusive zum Viertelfinale, das im Frühjahr über die Bühne gehen wird, Heimvorteil. Der Bewerb des OÖ-Fußballverbands ist mit 23.000 Euro dotiert, allein der Sieger erhält eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro sowie einen Startplatz im UNIQA ÖFB Cup 2020/21.

Die ersten drei Runden werden am 28. Juli, 4. August und 27. August ausgetragen.

Alle Partien auf einen Blick:

Gruppe A:

SV Schalchen– Union Mondsee

ASKÖ Ohlsdorf – FC Braunau

Union Ostermiething – SPG Friedburg/Pöndorf

SK Kammer – SV Micheldorf

SV Scharnstein – SC Schwanenstadt 08

Union Hochburg-Ach – Union Pettenbach

UFC Attergau – Union Gilgenberg

SV Gmunden – SV Bad Ischl

Gruppe B:

FC Andorf – SPG Wallern/St. Marienkirchen

Union Lohnsburg – Union Esternberg

Union Dorf an der Pram – SK Schärding

Union Natternbach – SV Bad Schallerbach

UFC Rohrbach-Berg – SU St. Martin/M.

Union Ulrichsberg – Union Taiskirchen

Union Lembach 1947 – SV Grieskirchen

Union Meggenhofen – Union Peuerbach

Gruppe C:

ESV Wels – SPG Weißkirchen/Allhaming

SK Admira Linz – SV Viktoria Marchtrenk

Union Thalheim – SV Traun

Union Puchenau – SK Bad Wimsbach

Sportunion Altenberg – ASKÖ Donau Linz

Union Leonding – SC Marchtrenk

SK St. Magdalena – ASKÖ Oedt

SV Sattledt – Union Edelweiß

Gruppe D:

SU Bad Leonfelden – ATSV Neuzeug

Union Naarn – Union Dietach

SPG Weitersfelden/Kaltenberg – SPG Pregarten

Union St. Florian – Union Perg

SV Spital am Pyhrn – Union Mitterkirchen

SC Ernsthofen – Union Katsdorf

USV St. Ulrich – ASKÖ Schwertberg

FC Aschach/Steyr – ASK St. Valentin