OÖNachrichten: Mit 27 Jahren sind Sie der jüngste Sportchef in der OÖ-Liga – wie ist es dazu gekommen? Eigentlich sehr kurzfristig. Ich war mit dem FC Wels immer wieder in Kontakt, da ich ja auch vor nicht so langer Zeit aufgehört habe. Nachdem der körperliche Zustand von Obmann Juan Bohensky zuletzt immer schlechter wurde, haben wir uns intensiver zusammengesetzt, was man machen kann. Gemeinsam mit Christian Piermayr, einem ehemaligen Welser Mannschaftskollegen, sehen wir eine große