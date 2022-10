Das Herbstzeugnis der OÖ-Drittligisten

Halbzeit in der Fußball-Regionalliga: Nach der letzten Herbstrunde am vergangenen Wochenende verabschieden sich die Drittliga-Kicker in die Winterpause. Das sind die Noten der OÖN für die fünf OÖ-Klubs nach der Hinrunde:

LASK Amateure OÖ, "Sehr gut": Das Amateurteam der Schwarz-Weißen geht als bestes OÖ-Team in die Winterpause. Mit 38 Treffern hat die Enengl-Elf die zweitbeste Offensive, mit nur 13 Gegentoren die beste Defensive. Die Heimtabelle führen die Athletiker mit sechs Siegen und zwei Remis sogar an – am Freitag wurde Bad Gleichenberg 4:0 besiegt.

WSC/Hertha, "Sehr gut": Mit dem 2:1 bei Gleisdorf haben die Welser die Ausgangsposition aufgrund des Umfallers des Aufstiegsrivalen Leoben (0:3 gegen WAC Amateure) sogar verbessert, liegen nur noch vier Punkte zurück. Nach einer trainingsfreien Woche wird noch bis Mitte Dezember nachtrainiert.

Junge Wikinger Ried, "Sehr gut": Platz fünf zur Halbzeit, so gut standen die Innviertler zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie da. Das hat das Team von Maximilian Senft fast ohne Profi-Verstärkung geschafft: Lediglich Agyemang Diawusie (4 Einsätze), Robin Ungerath (2) Matthias Gragger (1) und Julian Turi (1) waren beim im Einsatz. Das 3:2 bei St. Anna war der fünfte Sieg in Serie.

Union Gurten, "Gut": Die Innviertler sind mit sechs sieglosen Spielen in die Saison gestartet, haben sich dann aber gefangen und liegen als Siebenter voll im Rennen um die Spitzenplätze.

UVB Vöcklamarkt, "Befriedigend": Der 1:0-Heimerfolg gegen den unmittelbaren Tabellenkonkurrenten Allerheiligen bedeutete einen versöhnlichen Herbstabschluss. In dieser Woche wird die erste Saisonhalbzeit analysiert und über eine weitere Zusammenarbeit mit Thomas Laganda, der im September das Traineramt bei den Hausruckviertlern übernommen hat, entschieden. Er wird mit den Grün-Gelben auch in das Frühjahr gehen.