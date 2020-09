Dritter Sieg im vierten Spiel – mit dem 2:0 in Kalsdorf bleibt WSC/Hertha im Spitzenfeld der Fußball-Regionalliga. Der gute Start überrascht sogar WSC/Hertha-Sportchef Gerald Perzy: "Dass wir schon so weit sind, habe ich mir nicht gedacht. Unsere Mannschaft ist in kürzester Zeit zusammengewachsen."

Beim Titelaspiranten wurde im Sommer an einigen Schrauben gedreht: Viele Ex-Profis, die ihre Karriere beim finanzpotenten Klub aus der Messestadt ausklingen lassen wollten, sind Geschichte. Die Mannschaft wurde verjüngt – bis auf eine Ausnahme: Mit dem 32-jährigen Roko Mislov kam ein gestandener Mittelfeldspieler, der in Österreichs Profi-Ligen bereits 133 Einsätze verbuchen kann und auch schon Erfahrungen in den höchsten Ligen von Polen und Kroatien gemacht hat. "Er war unser Königstransfer, das fehlende Puzzleteil, das wir gesucht haben", sagt Perzy.

Die Verpflichtung des Kroaten, der in der Vorsaison bei Zweitligist Horn spielte, war ein echter Glücksfall: "Unser Trainer wollte noch genau so einen Typen. Wir waren an einigen Spielern dran, die ließen uns aber zappeln." Das Schicksal meinte es aber gut mit den Welsern: Benjamin Sulimani, Bruder von WSC/Hertha-Kicker Harun, gab den Tipp, dass Mislov zu haben sei. Drei Tage vor dem Ende der Übertrittszeit war der Transfer perfekt.

Wiederholt sich Aufstiegsmärchen?

Mit dem Routinier hat das Waldl-Team jetzt einen echten Leitwolf im Team. "Ich habe noch nie so einen verschworenen Haufen gesehen", sagt der "Sechser" über seine neuen Mannschaftskollegen. Nur ein Team wird ihm wohl noch länger in Erinnerung bleiben: jenes von Hartberg. Mit den Steirern stieg er in die Regionalliga ab, holte zwei Jahre darauf den Drittligameisterteller und war beim Aufstiegsmärchen in die Bundesliga in der darauffolgenden Saison treibende Kraft. Ob ihm das mit seinem neuen Klub auch noch einmal gelingt?

