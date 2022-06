Das Chaos ist wohl unabwendbar

Die Befürchtung, dass die Regionalliga nach Saisonende am Freitag in einem Termin- und Abstiegschaos versinkt, wird immer größer. Fix ist bereits jetzt, dass am Freitag nicht feststehen wird, wer auf- und absteigt. Kärntens Meister Dellach will erst 24 Stunden nach Saisonende offiziell bekanntgeben, dass man nicht aufsteigt. Eine Art Retourkutsche, weil man zwangsabsteigen muss.