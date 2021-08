Bleibt die UVB Vöcklamarkt im heutigen Derby in der Fußball-Regionalliga gegen die Union Gurten (19 Uhr) der einzige Drittligist, der in der neuen Spielzeit noch keine Punkte abgegeben hat? Die Hausruckviertler haben in den bisherigen drei Partien drei Siege eingefahren – kassierten zudem als einziges Team noch kein Gegentor. "Wir gehen so rein wie in den vergangenen drei Spielen. Wir sind aber sicher nicht der Favorit, Gurten hat eine gestandene Regionalligamannschaft.