Dämpfer für den FC Wels im Derby

Taferner (57., 78.) traf für die Gäste doppelt. Heute eröffnet WSC/Hertha den Aufstiegs-Zweikampf in der Fußball-Regionalliga: Mit einem Sieg im Auswärtsspiel bei OÖ-Rivale Gurten (14 Uhr) können die Welser zumindest bis Sonntag am einzig verbliebenen Aufstiegsrivalen, den Amateuren von Sturm Graz (daheim gegen Spittal/Drau), vorbeiziehen. In der Vergangenheit waren die Innviertler jedoch stets ein Angstgegner.

Auch in der OÖ-Liga steht ein richtungsweisendes Lokalduell an: Im Trattnachtal-Derby zwischen Grieskirchen und Bad Schallerbach sind beide Vereine unter Zugzwang. Das Duo benötigt im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt, weil es den Frühjahrsauftakt verpatzt hat. Tabellenführer Askö Oedt ließ auch gestern beim 3:1 gegen Wallern nichts anbrennen. Verfolger Weißkirchen kam gegen Mondsee nur zu einem 0:0