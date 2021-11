"Da kommt die eigene Geschichte wieder hoch"

Der Schock-Moment um den an Herzproblemen leidenden Blau-Weiß-Stürmer Raphael Dwamena, dessen Defibrillator am vergangenen Mittwoch im Cup-Spiel gegen Hartberg angeschlagen hatte, ließ vor allem bei ihm Erinnerungen wach werden: Mit Thomas Scharinger von der Union Sarleinsbach gibt es auch im Unterhaus einen Kicker, der aufgrund eines Herzanfalls mit einem Implantat dem runden Leder nachläuft. "Da kommt natürlich die eigene Geschichte wieder hoch", sagt Scharinger.

Am 16. September 2011 entging der damals 21-Jährige nur ganz knapp dem Tod: An einem normalen Arbeitstag fiel Scharinger in der Firma seiner Eltern plötzlich um – Herzstillstand. Sein Vater und seine Mutter begannen sofort mit Herzmassage und Beatmung und retteten ihm das Leben. 45 Minuten lang hatte Scharinger keinen Herzschlag, fünf Tage lang lag er im Koma. "Ich war schon mehr drüben als herüben", beschreibt der 30-Jährige den dramatischsten Moment in seinem Leben.

"Die Unterstützung meiner Familie und der Zusammenhalt in der Mannschaft waren für mich wesentlich. Die Rückkehr auf den Platz war einer meiner ersten Gedanken." Zum Glück bisher ohne Zwischenfall: "Sollte das Herz wieder einmal aussetzen, schaltet sich der Defibrillator automatisch ein. Das war bisher zum Glück noch nie der Fall." Ob die Szenen aus der Vorwoche oder auch jene rund um Dänemark-Star Christian Eriksen bei der EM seine Meinung zum Weiterkicken verändert haben? "Wenn man mit Leib und Seele Fußballer ist, ist es schwierig, das aufzugeben." Am Sonntag feierte er in der 1. Klasse Nord mit seinem Team einen 2:0-Erfolg bei Kollerschlag. Vergangene Woche wurde aber auch ihm wieder ins Bewusstsein gerufen: Es gibt im Leben Wichtigeres als drei Punkte …