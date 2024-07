Cup-Stress für OÖ-Ligist Dietach

Vergangenen Sonntag feierte das Team von Trainer Daniel Ruttensteiner einen 2:0-Erfolg in der ersten Landescup-Runde beim SC Marchtrenk, heute (17.30 Uhr) geht es im ÖFB-Cup gegen Regionalligist WSC/Hertha. Am Dienstag steigt dann die zweite Landescup-Runde, die eigentlich an diesem Wochenende stattfinden hätte sollen: Weil Dietach aber als OÖ-Liga-Vizemeister am österreichweiten Pokalbewerb teilnimmt, wird die zweite Landescup-Runde gegen Lokalrivale Vorwärts Steyr am Dienstag (18.30 Uhr) nachgeholt.

Eine weite Auswärtsreise muss indes OÖ-Liga-Meister Askö Oedt bestreiten: Die Mannschaft von Trainer Kurt Russ gastiert heute in Vorarlberg bei Hohenems (18 Uhr). Ohne Top-Goalie Filip Dmitrovic: Der Sommer-Neuzugang brach sich in der Vorbereitung den Oberarm.

