"Comeback im Frühjahr wäre ein Traum"

Vor zwei Wochen kürte sich Markus Blutsch mit Fußball-OÖ-Ligist SPG Pregarten noch zum Freistädter Hallen-Bezirksmeister – in der Vorwoche wurde das Leben des 27-Jährigen komplett auf den Kopf gestellt: Nach der Trainingseinheit am Donnerstag setzten beim Ex-Profi, der bereits für den LASK, Admira oder Blau-Weiß Linz gekickt hatte, akute Schmerzen ein. Noch in der Nacht fuhr Blutsch ins Krankenhaus – dort ereilte ihn eine echte Schockdiagnose: Hodenkrebs.