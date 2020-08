Comeback des Jahres: Der Nachwuchs hat ein Leiberl

Ab heute regiert König Fußball wieder im Unterhaus: Rund 370 Mannschaften gehen in den verschiedenen Klassen auf Tor- und Punktejagd. Mittendrin statt nur dabei sind auch die OÖN: Wir berichten wie gewohnt jeden Montag in der Unterhaus-Beilage und online auf nachrichten.at/unterhaus ausführlich über das Geschehen im Amateur-Fußball.

Ein Fixpunkt ist das Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl". Dabei haben die OÖN wie bereits in der Vorsaison mit Langzeitpartner ERIMA und Turmöl Zug zum Tor. "ERIMA steht für eine langfristige Partnerschaft. Auch in schwierigen Zeiten ist es uns besonders wichtig, ein Zeichen zu setzen und weiterhin den Nachwuchs und die Vereine zu unterstützen", sagte ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims.

Abgestimmt werden kann jeweils von Montag bis Mittwoch auf nachrichten.at/unterhaus. Jede Woche gibt es für den Siegerverein 15 Trikots und einen Matchball zu gewinnen. Außerdem erscheint in der Unterhaus-Beilage ein Bericht über den Wahlsieger. Abstimmen lohnt sich!

Ab Montag in der Unterhaus-Beilage.

Absagen wegen Corona-Fällen

Das Coronavirus ist schon in der ersten Unterhaus-Runde ein Spielverderber: Die Partien von Neumarkt morgen daheim gegen Ranshofen (Bezirksliga West) und von Bewegung Steyr am Sonntag in Kematen (1. Ost) wurden wegen positiver Covid-Tests von Spielern abgesagt.

Alle Fälle sind auf Urlaube von Spielern in Makarska (Kroatien) zurückzuführen. Weil Hörsching zuletzt gegen Bewegung Steyr ein Testspiel absolvierte, wurde das morgige Gastspiel bei Dionysen (1. Mitte) abgesagt.

Die Partie von Riedau am Sonntag daheim gegen Natternbach kann trotz des Testspiels gegen Neumarkt aber angepfiffen werden. „Bei uns sind nur vier Spieler in Quarantäne, wir wollen unbedingt spielen“, sagte Riedau-Sektionsleiter Udo Niemetz. Die Spiele in der Regionalliga und OÖ-Liga sollen planmäßig stattfinden.



