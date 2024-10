Co-Trainer statt Geschäftsführer

+++ 1. Klasse Südwest +++ Ein Ort, zwei Vereine – die Bezeichnung "Derby" war selten so treffend wie beim gestrigen Duell zwischen Riegerting und Mehrnbach, denn: Riegerting ist ein Teil der Gemeinde Mehrnbach. Erstmals seit zwölf Jahren duellierten sich die beiden Teams wieder in der Meisterschaft. Freundschaftlich wurden die Punkte geteilt: Kilian Kreuzer (55.) hatte Mehrnbach zwar in Führung gebracht, Michael Puttinger traf im Finish trotz Riegertinger Unterzahl (Anm.: Paul Huber sah in der 72. Minute Gelb-Rot) für das Heimteam noch zum Ausgleich.

+++ 1. Klasse Mitte-West +++ Tore, Ausschlüsse, Tumulte und eine lange Nachspielzeit – beim Lokalduell zwischen dem SV Pram und dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt (2:2) kamen die 400 Zuseher voll auf ihre Kosten. Bitter für die Hausherren: Pram lag dank Treffern von Senahid Bekanovic (18.) und Tobias Wiesner (23.) bereits 2:0 in Front, gab den Sieg aber noch aus der Hand. Elmir Ibricic hatte in der 45. Minute den Anschlusstreffer erzielt, Florian Penninger kam in der 98. Minute sogar zum Ausgleich. Zuvor sahen mit Jacub Przybylko (71.) und Alexander Kumpfmüller (88.) in einem hitzigen Derby wegen Tätlichkeiten die Rote Karte. Das sah auch Ex-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger: Der 51-Jährige ist seit kurzem als Co-Trainer bei seinem Heimatverein Pram aktiv.

+++ 1. Klasse Ost +++ Nicht zu Ende gespielt werden konnte die Partie am Freitagabend zwischen Kremsmünster und Kronstorf. Weil Kronstorfs Philip Schibani unglücklich gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte, sahen sich die Gäste-Kicker nicht mehr in der Lage, die Partie fortzusetzen. Die Hausherren führten zum Zeitpunkt des Abbruchs 2:0 – in dieser Woche tagt der Strafausschuss, ob und wie die Partie neu ausgetragen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger