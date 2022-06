Brutales Finish: Von Platz acht auf Rang 13

In der Tabelle auf Platz acht gelegen, schien die Situation für Naarn im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Ost durchaus komfortabel. Der Schein war trügerisch: Nach dem 0:7 gegen Viktoria Marchtrenk rutschte das Team von Trainer Michael Aichinger in der Schlussrunde um fünf Plätze nach hinten – und muss unerwartet in die Bezirksliga absteigen. "Wir sind alle fertig. Vor einigen Wochen hätten wir nicht damit gerechnet, dass wir nach 32 Jahren in der Landesliga absteigen müssen", sagt Naarns Sektionsleiter-Stellvertreter Markus Lugmayr-Lettner. Der Wiederaufstieg ist das Ziel: "Es tut sehr weh, aber wir werden alles geben, um nächstes Jahr wieder aufzusteigen."

Wunder von St. Magdalena

Riesig ist hingegen die Freude bei St. Magdalena. Aufgrund des Punktgewinns gegen Dietach konnte man die Liga halten und muss nicht einmal in die Relegation. "Viele, wenn nicht alle hatten uns schon abgeschrieben. Es hat ein Wunder gebraucht, und das haben wir am Samstag vollbracht. Es ist ein wunderschönes Gefühl, und ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft", sagt Trainer und Sportchef Gerold Sturm, der in den vergangenen Wochen als Feuerwehrmann eingesprungen war.