Brutaler Westen: Sechs Teams im Titelrennen

Diese Frühjahrssaison wird nichts für schwache Nerven: In der Landesliga West sind die ersten sechs Teams nur durch vier Punkte getrennt. Als Erster überwintert die Union Peuerbach: Die Hausruckviertler fixierten mit dem 3:1-Auswärtserfolg bei Sattledt den Herbstmeistertitel. In der zweiten Saisonhälfte will man an die Herbstleistungen anschließen. "Der Aufstieg wurde bei uns nicht als Ziel ausgegeben, aber nach der erfolgreichen Herbstsaison wollen wir auch im Frühjahr so lange wie möglich vorne mitmischen", sagt Peuerbach-Sportchef Markus Mayr.

Die SPG Andorf/Sigharting (2:1 in Schwanenstadt) und Bad Wimsbach (2:0 bei der SPG Munderfing/Pfaffstätt) lauern als erste Verfolger nur zwei Punkte dahinter. Auch Kammer (4:1 bei der SPG Esternberg/St. Roman) und Gschwandt (4:0 gegen Neuhofen) haben nur drei Punkte Rückstand. Der aktuelle Tabellensechste Grieskirchen könnte mit einem Sieg am Samstag im Nachholspiel bei der SPG Utzenaich/Antiesenhofen den Rückstand auf Peuerbach sogar noch auf einen Zähler verkürzen.

Skrgic verlässt Donau

Im Osten sicherte sich das 1b-Team der Askö Oedt mit einem 2:0-Sieg bei Naarn die Winterkrone. In das Aufstiegsrennen im Frühjahr noch einmal einsteigen will auch der aktuell Viertplatzierte Donau Linz. Torjäger Edwin Skrgic wird bei diesem Unterfangen nicht mehr mithelfen: Die Wege des 29-Jährigen und der Blau-Gelben trennen sich im Winter. "Wir haben einen Eineinhalbjahresplan, in dem wir nur auf Spieler setzen wollen, die sich voll zu Donau Linz bekennen", sagt Donau-Sportchef Andreas Hofmann.

