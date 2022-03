Breitenfußball ließ Corona hinter sich - Zuversicht beim Neustart

Der Breitenfußball in Österreich hat harte Zeiten hinter sich. In den zwei Jahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie erlitt der heimische Kick in mehrfacher Hinsicht schweren Schaden, nun regiert aber wieder die Zuversicht. Erst vor wenigen Wochen startete die Amateur-Frühjahrssaison, und zwar praktisch ohne jegliche Einschränkungen. Die erste komplette Halbsaison unter "normalen" Bedingungen seit Herbst 2019 steht bevor.

Dementsprechend optimistisch zeigte sich auch ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. "Ich hoffe, dass wir heuer wirklich zum ersten Mal wieder eine Meisterschaft abschließen können", sagte der 65-Jährige der APA. Mittlerweile sei eine gewisse Normalität eingetreten. "Man hat gelernt, mit der Pandemie zu leben. Das ist nicht nur im Job so, sondern auch im Fußballbereich", meinte Milletich.

Trotz der noch immer hohen Infektionszahlen verzichtet die Regierung auf einschneidende Maßnahmen wie früher, als der Amateur-Fußball entweder gänzlich untersagt war oder nur ohne Zuschauer und ohne Kantinenbetrieb stattfinden durfte. In vielen Ligen konnten ganze Saisonen nicht gewertet werden, weshalb sich der ÖFB mit einem Rechtsgutachten absicherte, wonach eine Spielzeit nur dann gültig war, wenn zumindest die Hinrunde absolviert wurde. "Als wir die Meisterschaft zum ersten Mal annulliert haben, gab es einen großen Aufschrei. Aber man hat im Fußball gelernt, dass man diverse Spielregeln einhalten muss. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt", erklärte Milletich.

Allerdings gab der Burgenländer auch zu, dass Österreichs mit Abstand größter Sport-Fachverband durch Corona "nachhaltige Probleme" bekam. "Wir haben sehr viele Funktionäre verloren, auch Spieler. Wir arbeiten daran, mit der Aktion 'Wir lieben Leder' wieder alles zu motivieren, damit wir wieder in Schwung kommen."

Die Re-Start-Kampagne war im vergangenen August präsentiert worden. Damals hatte der ÖFB auch einen Einblick auf die Corona-Auswirkungen gegeben. 2018/19 waren rund 279.000 Spielerinnen und Spieler gemeldet, im vergangenen Sommer schrumpfte diese Zahl, allerdings auch wegen neuer Berechnungsparameter, auf 168.000. Es gab um vier Prozent weniger Vereine - hier verhinderten Regierungshilfen Schlimmeres -, jeweils um acht Prozent weniger Trainer und Schiedsrichter sowie um drei Prozent weniger Funktionäre.

Innerhalb des ÖFB wird die etwas geringere Anzahl von Clubs etwas weniger sorgenvoll gesehen als der schleichende Rückgang bei den Funktionären. Deshalb laufen bereits Pilotprojekte, um das Ehrenamt attraktiver zu machen. Auch bei den Kickerinnen und Kickern soll die Trendwende gelingen. "Ich bin optimistisch, dass das funktionieren wird. Im Erwachsenenbereich haben vielleicht einige Spieler aufgehört, die sonst noch ein oder zwei Jahre gespielt hätten. Es macht das Fußballleben nicht einfacher, aber auch das werden wir wieder aufholen können", meinte Milletich. Erste Erkenntnisse geben diesbezüglich Anlass zum Optimismus, neue und belastbare Zahlen werden für Juni erwartet.