Bohensky: "Ich würde nichts anders machen"

Herr Bohensky, zuletzt wurde viel über Ihren Gesundheitszustand spekuliert. Wie geht’s Ihnen denn? Juan Bohensky: Ich bin gesundheitlich schwer angeschlagen. In Kürze stehen zwei Operationen auf dem Programm, eine am Herzen, die andere an der Wirbelsäule. Es war wichtig, im Fußball nun deutlich kürzerzutreten. Mein Fokus liegt jetzt einmal ganz klar auf meiner Gesundheit. Viele Ihrer Kritiker sagen, Sie treten um mindestens fünf Jahre zu spät ab. Was entgegnen Sie denen? An dieses Gebelle