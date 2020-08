Bezirksliga-West: Heuer wird ein ganz enges Titelrennen erwartet

Ausgeglichen wie selten zuvor verlief die Meisterschaft der Bezirksliga West in der vergangenen Saison. Den Tabellenachten Senftenbach trennten lediglich fünf Punkte von Herbstmeister Ranshofen. Nicht wenige Kenner der Liga erwarten auch in diesem Jahr ein enges Rennen.

Gleich zum Auftakt treffen mit Gurten 1b und St. Martin bzw. Neumarkt/P. und Ranshofen vier Teams aufeinander, denen gute Chancen auf den Aufstieg eingeräumt werden. St. Martins Trainer Johannes Ertl (vormals Bauböck) redet auch gar nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir wollen um den Titel mitmischen", so Ertl, für den auch noch Ranshofen und Utzenaich zu den heißen Anwärtern zählen. Den eingeschlagenen Weg, nämlich weiterhin junge Talente um die Routiniers Kluzak, Senft, Toth und Daniel Weilhartner einzubauen, wollen die St. Martiner dennoch nicht verlassen. "Die Nachwuchsarbeit ist in St. Martin ausgezeichnet", lobt Ertl Nachwuchschef Mathias Bortenschlager und dessen Trainerteam in höchsten Tönen.

Aber auch Gurtens Sportlicher Leiter Jürgen Daxberger ist trotz etlicher namhafter Abgänge zuversichtlich: "Wir sind gut gerüstet und können gegen jeden Gegner mithalten", ist Daxberger überzeugt. Das neue Trainer-Trio Günter Friedl, Bastian Mühlbacher und Gabriel Schustereder feiert in diesem Derby seinen Einstand.

Mit nur einem Zähler Rückstand auf das Führungsduo lag der SV Taufkirchen/Pr. bis zum Abbruch ausgezeichnet im Rennen. Ein ähnlich starkes Abschneiden erwartet sich Sportchef Josef Gruber auch in dieser Saison. "Wir wollen im vorderen Drittel mitmischen", so Gruber. Durch einen Sieg gegen Eggelsberg/Moosdorf soll der erste Schritt dahin gemacht werden. Neu bei den Pramtalern sind Fabian Heger (St. Roman) und Mate Földi vom Ligakonkurrenten Taiskirchen. Er soll den abgewanderten Tamas Szabo ersetzen.

Mit Platz 6 in seiner ersten Bezirksliga-Saison überraschte Aufsteiger Taiskirchen positiv. Dennoch erwartet Sportchef Helml ein schwieriges Jahr. "Unser Ziel ist der Ligaerhalt", legt Helml die Latte nicht allzu hoch. Mit dem Spiel in Altheim eröffnen die Taiskichner, bei denen Peter Hörmandinger und Klaus Zweimüller wieder zur Verfügung stehen, dafür aber Johannes und Michael Hörmandinger länger ausfallen, bereits am Freitag die Punktejagd.

Auch wenn Utzenaichs Trainer Gerald Reisegger mit dem verletzten Heimkehrer Saban Muratovic im Herbst einen Leistungsträger vorgeben muss, strebt er einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Keine einfache Aufgabe erwartet der TSV-Coach im Heimspiel gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. "Die Hausruckviertler haben eine junge, spielstarke Truppe", so Reisegger.

Mit Patrick Braumann verließ ein Senftenbacher Urgestein den Verein und wechselte zum Lokalrivalen Utzenaich. Dafür wurden mit Daniel Schmierer und Dominik Grochar talentierte Youngsters verpflichtet. "Von Anfang an punkten und damit eine sorgenfreie Saison spielen", ist das Ziel von Spielertrainer Martin Feichtinger. Daher sollen gegen Munderfing die ersten Punkte her. Obwohl in der Vorsaison nur Drittletzter darf der Auftaktgegner, der sich mit Goalie Cajtinovic und Becirbasic verstärkte, nicht unterschätzt werden.

Beim FC Münzkirchen trat das Trainerduo Gerald Lautner/Bastian Peter die Nachfolge von Coach Josef Diesenberger an, der überraschend zurücktrat, um sich eine Auszeit vom Fußball zu nehmen. Seit dem Abgang von Torgarant Daniel Vanek klafft im FCM-Angriff eine Lücke. Diese soll nun Schardenbergs Goalgetter Sebastian Mayr schließen. "Ein Platz im gesicherten Mittelfeld sowie weiterhin die eigenen Talente forcieren", nennt Sektionsleiter Andreas Riegler als Saisonziel. Mit Jonas Hamedinger, Lukas Gruber und Adrian Huber stehen einige Nachwuchshoffnungen auf dem Sprung in die Erste. Mit Auftaktgegner Gilgenberg, der im Herbst einen klaren 4:1-Sieg feierte, hat der FCM noch eine Rechnung offen.