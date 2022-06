Ausgerechnet in seinem zehnten Jahr als Trainer der SPG Weißkirchen/Allhaming gelang Alfred Olzinger der ganz große Coup: Mit dem 2:0 am Donnerstag gegen den direkten Konkurrenten Oedt fixierten die Zebras eine Runde vor dem Saisonende den Meistertitel in der Fußball-OÖ-Liga. "Vor acht Jahren bin ich mit Weißkirchen in die OÖ-Liga zurückgekehrt.