"Bei uns haben schon die ersten Spieler mit dem Fußball im Verein aufgehört"

Die Corona-Krise hat den heimischen Fußball fest im Griff. Gestern musste auch das ÖFB-Cupspiel von Vorwärts Steyr gegen Bruck/Leitha abgesagt werden. Viel brisanter ist jedoch die Lage im heimischen Unterhaus.

Zwischen Quarantäne für Spieler, Angst um den Arbeitsplatz und schier nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeiten bei Quarantäne-Beurteilungen haben die ersten Spieler bereits Konsequenzen gezogen. "Bei uns haben sieben Spieler mit dem Fußball im Verein aufgehört, obwohl die Saison noch nicht einmal richtig begonnen hat", bestätigt St. Mariens Sektionsleiter Markus Kessler. Einige Kicker seines Klubs aus der 1. Klasse Ost waren mittlerweile sogar schon zum zweiten Mal in Quarantäne: "Die Quarantäne ist einfach nicht mit dem Arbeitsplatz vereinbar." Sein Verein ist längst nicht mehr der einzige, bei dem alle Spieler aufgrund der Quarantänebestimmungen derzeit nicht arbeiten können.

Ebenso kurios sind die Unterschiede bei den beiden heimischen Vertretern im ÖFB-Cup: Während bei Regionalligist Union Gurten die gesamte Mannschaft nach zwei positiven Tests in Quarantäne geschickt wurde, wird OÖ-Ligist Wallern am Dienstag gegen St. Florian schon wieder spielen. Sektionsleiter Dietmar Köck: "Wir haben nur zwei Spieler in Quarantäne und ein sehr dichtes Programm", bestätigt Sektionsleiter Dietmar Köck.

Längst wissen alle, dass die einzelnen Bezirkshauptmannschaften unterschiedlich entschieden. Es gibt aber auch Fälle innerhalb der gleichen Behörde, bei denen Spieler einer Mannschaft in Quarantäne geschickt wurden, Spieler anderer Teams nicht.

Stellvertretend fragten die OÖN bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding nach. Peter Zeilinger, Abteilungsleiter der folgenden Bezirke, erklärt das Prozedere: "Bei uns wird jeder einzelne Fall individuell geprüft. Es gibt ein genaues Fragenmuster, die Personen stehen unter Wahrheitspflicht. Wir sind hier auch an die Angaben der betreffenden Personen gebunden." So kommt es auch zustande, dass ein Gurten-Kicker, der im Bezirk Grieskirchen wohnt, der Kategorie 1 (hohes Infektionsrisiko) zugeordnet wird und in Quarantäne musste – während zehn Spieler von Wallern, die von derselben Behörde befragt wurden, trotz ähnlicher Situation lediglich der Kategorie 2 (niedriges Risiko) zugeordnet wurden.

"Vorgaben des Bundes"

OÖN-Recherchen haben ergeben, dass zumindest zu Beginn der Meisterschaft in Nachbar-Bundesländern weniger streng gehandelt wurde. Oberösterreichs Fußballverbandspräsident Gerhard Götschhofer: "Ich habe mit zahlreichen Bezirksbehörden und auch mit der zuständigen Stelle beim Land Oberösterreich gesprochen. Ich kann den Gesundheitsbehörden keinen Vorwurf machen, dass sie die Vorgaben des Bundes umsetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass diese aufgrund der steigenden Fallzahlen rasch gelockert werden. Für mich besteht die einzige Möglichkeit darin, dass bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen für den Amateursport und Amateurfußball geschaffen werden."

