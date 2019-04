Baumgartenbergs Derby-Fluch hält an

BAUMGARTENBERG. 2. Klasse Nordost: Arbing gewinnt dank des Kragl-Goldtors bei der gestrigen Derby-Matinee 1:0.

Arbing (li.) entschied in Baumgartenberg die Derby-Matinee für sich. Bild: Berles

Egal ob Flutlichtspiel, Nachmittagsbegegnung oder wie gestern im "OÖN-Spiel der Woche" zur besten Frühschoppenzeit: Für die Union Baumgartenberg sind die Lokalrivalen aus Arbing derzeit einfach nicht zu bezwingen. Auch bei der Derby-Matinee in der 2. Klasse Nordost behielten die Grün-Weißen mit 1:0 die Oberhand.

Die Mannschaft von Karl Ebner ging somit im sechsten Aufeinandertreffen seit dem Arbinger Abstieg aus der 1. Klasse im Jahr 2016 zum sechsten Mal als Sieger vom Platz.

Zum Matchwinner wurde ausgerechnet der in Baumgartenberg nur 150 Meter neben dem Sportpark wohnende Michael Kragl. Nach dem Idealpass von Lukas Schmidbauer erzielte der routinierte Arbinger Kapitän in Minute 54 den entscheidenden Treffer. Nur wenig später machten für die Gastgeber zwei gelb-rote Karten binnen 180 Sekunden der geplanten Aufholjagd einen Strich durch die Rechnung. "In einem Derby das entscheidende Tor zu erzielen, ist natürlich immer etwas Besonderes", jubelte der Siegtorschütze, dessen Vater Franz Kragl einst als Flügelspieler für Baumgartenberg auf Torjagd ging.

