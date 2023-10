Bares ist Wahres: Mondsees  neue Torgarantie

Dieses Tauziehen dürfte sich gelohnt haben: Mit 27 Toren in der Vorsaison für Landesliga-West-Klub SK Schärding hatte sich Daniel Bares in die Notizblöcke von halb Oberösterreich geschrieben – am Ende setzte sich die Union Mondsee im Kampf um den 24-jährigen Tschechen gegen eine Vielzahl an Konkurrenten durch. Und das, obwohl es lange gar nicht gut ausgesehen hatte, wie Sportchef Johann Loibichler jetzt verraten hat: "Daniel war eigentlich schon zu 99 Prozent bei Gurten. Als ich einen Anruf bekommen habe, dass der Wechsel in letzter Sekunde geplatzt sei, habe ich sofort alles versucht, ihn sofort an uns zu binden." Zum Glück, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. "Am nächsten Tag hätte sich Wacker Burghausen aus der Deutschen Regionalliga bei ihm gemeldet, da war der Vertrag schon unterschrieben", sagt Loibichler mit einem Schmunzeln. Die Geduld hat sich ausgezahlt: Monatelang war man mit dem Angreifer, der Anfang 2022 von Tschechien nach Niederösterreich gekommen war, in Kontakt. "Wir wussten relativ bald, dass Lukas Leitner seine Karriere beenden wird, haben daraufhin Daniel mehrmals beobachtet. Stürmer gibt es nicht wie Sand am Meer, wir sind froh, dass es geklappt hat."

Lebensqualität sprach für Mondsee

Warum sich Bares trotz finanziell lukrativerer Angebote für das Team von Trainer Christoph Mamoser entschieden hat? "Wir waren lange dran, haben ihm auch mit einer Arbeit und bei der Wohnungssuche geholfen. Er sieht von seinem Wohnzimmer direkt auf den Mondsee. Das ist schon auch eine Lebensqualität, die nicht jeder hat."

Kein Wunder, dass der Stürmer immer besser in Fahrt kommt: Gegen SPG Wels 1b traf er zwei Mal und legte zwei Tore auf – insgesamt hält Bares bereits bei sieben Saisontoren. Trotzdem braucht man keine Angst haben, dass ihm der Erfolg zu Kopf steigt: "Daniel ist sehr introvertiert und mannschaftsdienlich. Er investiert viel für das Team, macht es gerade herausragend", lobt Mondsee-Trainer Mamoser seine neue Torgarantie.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger