Bajic schoss Ried ein Stück Richtung Aufstieg

So weit offen war das Tor zur Bundesliga für die SV Guntamatic Ried wohl noch nie: Mit dem gestrigen 2:1 bei Amstetten konnte der Vorsprung in der 2. Fußball-Liga auf Verfolger Klagenfurt (1:1 gegen Dornbirn) auf acht Punkte ausgebaut werden.

Zu Beginn der Partie war das Rieder Nervenkostüm etwas angespannt. Das zeigte sich beim frühen 0:1 von Amstettens David Peham. Dann kamen die Innviertler aber immer besser in die Partie. Stefan Nutz war nach 24 Minuten der Ausgleich gelungen, Joker Ante Bajic schoss in der 76. Minute bei einem Eckball aus kurzer Distanz ein. "Es war ein Sieg der Moral, wir wollten den Dreier unbedingt", freute sich Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Ein fahler Beigeschmack: Durch einen Böller-Wurf eines Rieder Anhängers, der direkt neben dem Linienrichter gelandet war, musste die Partie von Schiedsrichter Alain Sadikovski für einige Minuten unterbrochen werden. Baumgartner: "Unsere Fans sind eine unglaubliche Unterstützung. Da war einer aber zu übermotiviert. Zum Glück ist nichts passiert."

Tragischer Derby-Held

Nach acht sieglosen Spielen kehrte Blau-Weiß Linz im Derby gegen Vorwärts Steyr (2:0) auf die Siegerstraße zurück. Beim Premieren-Sieg unter Neo-Trainer Ronny Brunmayr war auch dessen Handschrift klar erkennbar: Bei beiden Treffern kam man mit lediglich fünf Stationen aus der eigenen Hälfte heraus zum Torerfolg. "Mich freut es vor allem für die Mannschaft, dass sie sieht, dass es funktioniert, was wir im Training üben", sagt Brunmayr.

Neues Selbstvertrauen hat er auch dem Torschützen Aleksandar Kostic eingehaucht: Der 24-jährige Ex-Rapid-Kicker konnte im Herbst wenig überzeugen und hätte in der Winterpause Linz beinahe schon wieder verlassen. Brunmayr gab ihm eine neue Chance. "Er verkörpert das, wofür wir stehen wollen, ist giftig und schnell." In der Schlussphase war Kostic bei seinem überharten Einsteigen zu giftig. "In solchen Aktionen muss ich noch klüger werden." Der einzige Makel an diesem Abend in Blau-Weiß.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at