Bad Schallerbach geht auf das Double los

Welches Team krönt sich zum neuen Landescup-Sieger? Am Donnerstag (16.30 Uhr, Sportanlage Wallern) kämpfen OÖ-Ligist SPG Wallern/St. Marienkirchen und Landesliga-West-Klub SV Bad Schallerbach um ihren ersten Titel im oberösterreichischen Pokalbewerb.

Doch für das Duo geht es im Lokalderby um viel mehr als nur um die Cup-Trophäe: Der Champion wird mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und einem Startplatz im ÖFB-Cup belohnt. "Das Endspiel ist für uns ein schönes Zuckerl, zumal es gegen Wallern im Trattnachtal-Derby geht", freut sich Bad-Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer, dessen Team neben dem Landescup-Titel auch die Rückkehr in die OÖ-Liga ins Visier nimmt: Mit dem 3:0 in der Landesliga West gegen den Zweiten SK Schärding ist den Trattnachtalern der Meisterteller aufgrund eines Acht-Punkte-Vorsprungs kaum mehr zu nehmen.

Sogar das Double wäre möglich. Ein erstes Geplänkel zwischen den Lokalrivalen gab es bereits: Auch Bad Schallerbach hätte das Finale gerne ausgetragen, die Wahl von Oberösterreichs Fußballverband fiel aber auf Wallern. "Spielen wir im Sommer halt auf Kunstrasen, da ist wenigstens eine Absage ausgeschlossen", nimmt es Ruckendorfer mit einem Schmunzeln.

Mit seinem Team wartet auf OÖ-Ligist Wallern eine unangenehme Aufgabe. Im laufenden Bewerb hat die Elf von Trainer Erich Renner bereits OÖ-Liga-Spitzenreiter Oedt hinausgeworfen und mit einer Topdefensive – nur zwei Gegentore in fünf Runden – bestochen.

Der Weg in das Cupfinale: SPG Wallern/St. Marienkirchen: Rohrbach (3:2), Andorf (3:1), St. Martin/M. (4:2), SK Schärding (2:1), Pregarten (4:2); SV Bad Schallerbach: Gaspoltshofen (3:1), FC Wels (3:1, n. V.), Oedt (2:0), Donau Linz (5:0), Mondsee (2:0)

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger