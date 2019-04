Bad Leonfelden will mit Heimsieg weiter Boden gutmachen

MÜHLVIERTEL. Der Aufsteiger peilt gegen Naarn den dritten Erfolg in Serie an.

Bad Leonfelden (rechts Krennmayr) will die Aufholjagd weiter fortsetzen. Bild: pirkes

Nur acht Punkte hat die SU Bad Leonfelden in der Hinrunde der Landesliga Ost gesammelt. Auch das Frühjahr begann mit zwei Spielabsagen alles andere als optimal. In den vergangenen zwei Partien hat die Elf von Trainer Herwig Drechsel aber gezeigt, dass sie noch nicht abzuschreiben ist. Gegen Traun und St. Ulrich holte man sechs Punkte und kassierte dabei kein Gegentor.

Heute um 19.30 Uhr gegen Naarn soll der nächste Sieg her. "Wir erwarten eine kompakt eingestellte und gut eingespielte Naarner Mannschaft. Dennoch wollen wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen und zu Hause punkten", sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Andreas Jobst. Momentan fehlen noch sieben Zähler auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Jobst: "Wir müssen kontinuierlich punkten, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Endlich den ersten Sieg im Frühjahr einfahren wollen Rohrbach-Bergs Fußballer morgen gegen Gallneukirchen. In der Rückrunde gab es für die Eisschiel-Elf erst einen Punkt. Gegen das Tabellen-Schlusslicht muss also ein Sieg her.

In der OÖ-Liga kann die Union Perg den heutigen Gegner mit einem vollen Erfolg überholen. Die Perger treffen auswärts auf St. Florian. Morgen spielen dann St. Martin gegen Schlusslicht SC Marchtrenk und die SPG Pregarten in Ried.

In der Bezirksliga Nord steckt Herbstmeister Lembach in der Krise. Bei den ersten drei Partien schaute nur ein mageres Unentschieden heraus. Am vergangenen Wochenende setzte es in Schweinbach eine 1:5-Schlappe. Heute (20 Uhr) geht es im Lokalduell gegen Aufsteiger Arnreit. (fr)

