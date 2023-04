Auszeit im Titelkampf

Bei Landesliga-West-Klub SK Schärding geht eine Ära zu Ende: Nach vier Jahren hört Bernhard Straif als Trainer auf. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass der 54-Jährige den Klub erst im Sommer verlässt – vor der 0:1-Niederlage in Gmunden legte Straif seine Trainertätigkeit in Schärding aber überraschend mit sofortiger Wirkung nieder.

"Er hat mir mitgeteilt, dass er die Motivation nicht mehr hat und sofort aufhören wird. Nachdem wir super in das Frühjahr gestartet sind, hat mich das sehr überrascht", sagt Schärding-Sportchef Andreas Michl. Vor der Niederlage gegen Gmunden holte Schärding zehn Punkte in vier Spielen, lag nach Verlustpunkten nur sechs Zähler hinter Leader Bad Schallerbach, also weiter im Titelrennen, weshalb der Zeitpunkt für das vorzeitige Aus umso kurioser erscheint. "Es war eine Entscheidung, die länger in mir gereift ist. Nachdem klar war, dass der Verein und ich sowieso ab Sommer getrennte Wege gehen, war bei mir die Luft einfach raus", erklärt Straif seinen plötzlichen Abgang. Sein Nachfolger steht bereits fest: Während Co-Trainer Thomas Froschauer und 1b-Coach Siegfried Krieg bis Saisonende interimistisch übernehmen, wird im Sommer der Deutsche Holger Stemplinger anheuern.

Kuranda verlässt Admira

Auch im Osten kommt es im Sommer nach vier Jahren zu einem Trainerwechsel: Stefan Kuranda wird seinen Heimatverein Admira Linz – in der vergangenen Runde 0:2 gegen Oedt 1b – verlassen und vorerst eine Pause einlegen, wie der 51-Jährige verrät: "Ich war durchgehend seit 2011 Kampfmannschaftstrainer. Das ist eine lange Zeit, ich muss meine Akkus wieder aufladen."

