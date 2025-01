Austria Wien siegte bei 32. Baumit-Hallencup

Die Talente der Wiener Austria jubelten in Schärding

Der Sieger bei der 32. Auflage des Internationalen BaumitHallencups kommt aus Österreich: Die Talente der Wiener Austria setzten sich beim U15-Event in der Bezirkssporthalle Schärding in einem packenden Endspiel gegen die Altersgenossen von Vorjahressieger Hertha BSC erst im Siebenmeterschießen (6:4) durch.

Zuvor hatten die Veilchen im Halbfinale den späteren Turnierdritten Karlsruhe ausgeschaltet, die Berliner fixierten mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund die Finalteilnahme.

Ein Kicker, den man sich möglicherweise für die Zukunft merken muss, war Hertha-Youngster Bastian Assomo. Mit neun Toren holte er sich die erstmals vergebene Trophäe des Torschützenkönigs

Frauenfußball-Akademie OÖ siegte

Beim Andrea-Binder-Hallencup in Grieskirchen feierte gestern die Frauenfußball-Akademie Oberösterreich den Turniersieg. Das Team, das in der österreichweit ausgespielten Future League am Ball ist, bezwang im Finale den OÖ-Ligisten Kematen-Piberbach/RohrNeuhofen mit 1:0. Das Spiel um Platz drei gewann Wallern/Krenglbach gegen Windischgarsten mit 2:1.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper