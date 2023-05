Aus Titel-Dreikampf wurde ein Fall für zwei

Fünf Runden vor dem Saisonende hat sich ein OÖ-Klub aus dem Aufstiegskampf der Fußball-Regionalliga verabschiedet: Nach dem 1:1 bei Deutschlandsberg liegt WSC/Hertha bereits acht Punkte hinter Tabellenführer Leoben. Die Steirer feierten mit dem 1:0 gegen SAK Klagenfurt den neunten Sieg in Serie.

"Über Platz eins werden wir nicht mehr reden brauchen, dieser ist Leoben nicht mehr zu nehmen", sagt WSC/Hertha-Coach Emin Sulimani. Trotzdem ist der 36-Jährige stolz auf sein Team: "Wir waren nicht schlecht unterwegs. Leoben war in dieser Saison einfach zu konstant und stark."

Während das Aus im Titelrennen besiegelt scheint, ist die Zukunft von Sulimani weiter ungeklärt: In dieser Woche sollen finale Gespräche stattfinden. Der Ex-Profi hat aber auch Anfragen aus dem Profi-Bereich – kolportiert wird sogar aus dem Ausland. Sollte sich Sulimani für einen weiteren Weg mit dem Drittligisten aus der Messestadt entscheiden, will er natürlich auch in der kommenden Saison wieder voll angreifen und den im vergangenen Sommer eingeschlagenen Weg weitergehen. "Wir haben das Team im Sommer verjüngt. Es wäre klug, einen neuerlichen Umbruch zu vermeiden. Mit dieser Mannschaft kann sich etwas entwickeln."

Auch Enengl-Zukunft weiter offen

Aus dem Titel-Dreikampf wurde am Wochenende ein Fall für zwei: Die LASK Amateure OÖ bleiben Leoben nach dem 4:1 bei Weiz weiter auf den Fersen, liegen weiter nur vier Punkte zurück. "Alles was wir in unserer eigenen Hand haben, wollen wir bestmöglich erledigen", will LASK-II-Coach Patrick Enengl das Meister-Wort noch nicht in den Mund nehmen. Vielmehr will er sich mit der Hauptaufgabe einer zweiten Mannschaft beschäftigen: "Wir sind mit der Entwicklung unserer Kicker sehr zufrieden. Bei uns gibt es andere Höhepunkte, wie bei einem normalen Drittligisten. Wie etwa die Debüts junger Amateurspieler wie Gabriel Zirngast, Luca Wimhofer oder Stefan Radulovic bei den Profis", sagt Enengl, dessen Zukunft weiter offen ist. Die Gespräche laufen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger