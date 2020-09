Aus dem Unterhaus in "Die Höhle der Löwen"

Aus Oberösterreich in die Champions League: Im August 2017 brachten mit David Krusch und Manuel Kössl zwei ehemalige Unterhauskicker (unter anderem bei Micheldorf aktiv) innovative Fußballstollen auf den Markt. Drei Jahre nachdem die OÖN erstmals darüber berichteten, wurde das Produkt namens "GRPSTAR" jetzt endgültig zu einem echten Volltreffer.

Das Fußballschuhzubehör hat es nicht nur auf die Unterhausplätze und in die europäische Königsklasse geschafft – sondern auch auf die große Fernsehbühne: Bei der deutschen Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" durfte das Duo ihr Produkt vorstellen – und landete gleich einen Deal. Investor Nils Glagau setzte sich im Wettbieten um Anteile am Kremstaler Start-up gegen Nico Rosberg durch – auch der Ex-Formel-1-Star hätte das Duo gerne in Zukunft begleitet.

Glagau mit den beiden Gründern Bild: GRPSTAR

Zurücklehnen wollen sich Krusch und Kössl nach dem wohl wichtigsten Sieg in ihrer Karriere aber keineswegs: "Wir haben noch viele weitere Ideen, an denen wir schon fleißig werkeln. GRPSTAR soll in fünf Jahren der Inbegriff für perfekten Halt am grünen Rasen sein", verrät der ehemalige Micheldorfer Abwehrchef Kössl. (rawa)

