Aufstiegsverzicht: Von Abstieg bis Punkteabzug

Es passt irgendwie zur unglücklichen Situation zwischen Landes- und Regionalligen: Jedes Bundesland handhabt den Aufstiegsverzicht unterschiedlich. Die Bandbreite geht von "völlig straffrei" bis zum Punkteabzug. In Oberösterreich ist die Sachlage klar: Der Meister hat das Schlupfloch der "Infrastruktur-Mindestanforderung", um nicht aufsteigen zu müssen. Einer, der das Regulativ bestens kennt, ist OÖFV-Direktor Raphael Koch. "In Oberösterreich glauben viele Vereine, dass sie einfach auf den Aufstieg verzichten können. Dem ist aber nicht so. Es muss infrastrukturelle Gründe geben." Natürlich kennt er aber auch die Schlupflöcher der Regel: "Wenn man als Verein wirklich nach oben will, dann würde es nicht an der Infrastruktur-Mindestanforderung scheitern. Legt es ein Verein darauf an, nicht aufzusteigen, dann findet man immer etwas, das diesen Aufstiegsverzicht deckt." Dafür reicht beispielsweise schon eine zu kleine Ersatzbank (siehe Seite 5). Nur wenn man zweimal in Serie auf den Aufstieg verzichtet, würde es einen Zwangsabstieg in die Landesliga samt Aufstiegsverbot geben.

Grad: "Gehen unseren Weg weiter"

Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass es in anderen Bundesländern bei einem Aufstiegsverzicht völlig andere Sanktionen als in Oberösterreich gibt. In Salzburg und Vorarlberg kann man beispielsweise ohne Begründung jederzeit auf den Aufstieg verzichten. Hart durchgegriffen wird in der Steiermark: Dort drohen bei einem Aufstiegsverzicht zehn Minuspunkte, der Entzug des Startplatzes im ÖFB-Cup sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 5000 Euro. In Wien, Kärnten oder im Burgenland geht es sogar schon beim ersten Aufstiegsverzicht in die darunterliegende Liga.

Eine klare Meinung zum Thema Aufstiegsverzicht hat Oedt-Präsident Franz Grad: "Die Aufstiegspflicht gibt es ja erst, seitdem Oedt Meister geworden ist. Ein kleiner Verein wie Oedt wird durch die Regionalliga aber ruiniert." Die Kritik anderer OÖ-Ligisten lässt ihn kalt: "Was die anderen sagen, ist mir egal. Oedt geht seinen Weg weiter. Sie sollen uns einfach sportlich schlagen, dann erübrigen sich die Diskussionen." Nach dem 5:0 gegen Donau Linz bleibt sein Klub vorerst an der Tabellenspitze.

OÖ-Liga

Torschützen

22: Lukas Leitner (Mondsee)

21: Florian Templ (SPG Weißkirchen/Allhaming)

19: Miliam Guerrib (Bad Schallerbach)

18: Kenan Ramic (Edelweiss Linz), Mersudin Jukic (SPG Friedburg/Pöndorf)

17: Rudolf Durkovic (Bad Ischl)

15: Nenad Vidackovic (Oedt)

12: Mario Petter (Bad Ischl), Michael Schröttner (SPG Weißkirchen/Allhaming), David Klausriegler (Micheldorf)

11: Manuel Pichler, Jindrich Rosulek (beide St. Martin/M.), Radek Gulajev (St. Florian), Thomas Fröschl (ASK St. Valentin), Oliver Affenzeller (SPG Wallern/St. Marienkirchen)

25. Runde

Freitag, 19 Uhr: Donau Linz – Bad Ischl, Perg – Oedt, Micheldorf – St. Martin/M., Bad Schallerbach – Mondsee; 20 Uhr: St. Florian – SPG Weißkirchen/Allhaming. Samstag, 15 Uhr: ASK St. Valentin – SPG Friedburg/Pöndorf; 16 Uhr: SPG Pregarten – SPG Wallern/St. Marienkirchen, Grieskirchen – Edelweiss Linz

Landesverbände im Vergleich

In jedem Bundesland gibt es bei einem Aufstiegsverzicht andere Sanktionen.