Aufstieg: Wer sind die Top-Favoriten?

Mehr als 280 Tage mussten die Viertligisten nach dem Corona-Abbruch auf den Wiederanpfiff warten. Pünktlich zum Saisonauftakt haben die OÖNachrichten den Osten und den Westen unter die Lupe genommen:

Landesliga Ost: Dietach, Bad Leonfelden und Rohrbach kommen für Liga-Kenner als mögliche Titelkandidaten infrage. Eine Ausgangssituation, an die man sich in Dietach mittlerweile gewöhnt hat. "Wenn uns die anderen in die Rolle des Favoriten drängen wollen, nehmen wir das an", sagt Trainer Daniel Ruttensteiner. Am Freitag gelang mit dem 3:2 gegen Naarn ein Saisonauftakt nach Maß. Außenseiterchancen werden auch den Amateuren von Fußball-Zweitligist Blau-Weiß Linz zugetraut, wenngleich der Start (0:1 in St. Ulrich) missglückte.

Landesliga West: "Gmunden, Bad Wimsbach und Ostermiething werden um den Titel kämpfen", sagt Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner. Beim 1:2 konnte er sich gleich von den Qualitäten der Berg-Truppe aus Ostermiething überzeugen. Ähnlich sieht es auch Bad Wimsbach-Sportchef Stefan Hochreiter: "Gmunden und Ostermiething werden es sich ausmachen." Sein Team gab sich zum Auftakt (2:0 in Schwanenstadt) keine Blöße. Titel-Favorit Gmunden dagegen (1:1 in Esternberg) patzte. Auf der Rechnung muss man laut Liga-Experten auch Pettenbach (2:2 in Peuerbach) haben.