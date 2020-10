Aufstieg so leicht wie nie, aber: "Bleibt ein Sparjahr"

Nach drei Spielen ohne Sieg gelang Fußball-Regionalligist WSC/Hertha beim 4:1 im Stadtderby gegen FC Wels ein kleiner Befreiungsschlag. Das Team von Trainer Markus Waldl liegt zwar noch vier Punkte hinter Leader St. Anna/Aigen – die Chancen auf den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse sind in dieser Saison trotzdem größer denn je: Laut OÖN-Information halten sich die Aufstiegsambitionen jener steirischer Drittliga-Vertreter, die aktuell in der Tabelle noch vor den Welsern liegen, stark in Grenzen. Und auch beim größten Rivalen der abgebrochenen Vorsaison, den Sturm Graz Amateuren (5.), hat Corona Spuren hinterlassen. Die strengen Zuseherbeschränkungen treffen den Bundesligisten hart – auf Biegen und Brechen werden die Schwarz-Weißen sicher nicht versuchen, ihr Amateurteam in die finanziell aufwendigere 2. Liga zu bekommen.

Bleibt der Weg frei für WSC/Hertha. Als einziger Klub haben die Messestädter bekannt gegeben, wieder um eine Zweitliga-Zulassung ansuchen zu wollen. Obwohl die Aufstiegschance möglicherweise so groß wie noch nie ist, sagt aber Sportchef Gerald Perzy: "Wir müssen sowieso zuerst einmal unsere Hausaufgaben machen. Es ändert sich nichts daran, dass es ein Sparjahr bleibt."

Zudem traut er auch der Corona-Ampel nicht ganz: "Wels ist jetzt orange. Ich rechne damit, dass das früher oder später Auswirkungen haben wird. Sei es bei den Zusehern oder bei der Kantine. Große Sprünge sind da einfach nicht möglich."

Abgänge bei Stadl-Paura

Veränderungen im Team sind auch nicht notwendig. "Die Mannschaft funktioniert, wir haben keinen Grund, etwas zu ändern." Mit Harun Sulimani und Philipp Stadlmann sollen noch im Herbst zwei länger verletzte Kicker retourkommen.

Davon kann Liga-Rivale ATSV Stadl-Paura nur träumen: Sechs Südkoreaner mussten den Klub aufgrund ausgelaufener Visa in der Vorwoche verlassen – ihre Rückkehr ist fraglich.

