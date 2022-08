Aufstieg: Nur die Top Fünf werden noch gefragt

Auf- oder absteigen? Mit dieser Frage musste sich der SV Grieskirchen nach dem letzten Spieltag der Vorsaison beschäftigen. Weil sich bis zum Dreizehnten aus dem Trattnachtal kein Klub gefunden hat, der in die dritthöchste Spielklasse aufsteigen wollte, hätte Grieskirchen als erster vermeintlicher Absteiger dem Gang in die Landesliga mit einem Regionalliga-Aufstieg ausweichen können. Der Klub sprach sich am Ende freiwillig dagegen aus.

In dieser Saison wird es diesen "Worst-Case", dass man sich mit einem Aufstieg in die Regionalliga vor dem drohenden Abstieg retten könnte, nicht mehr geben. Die Paritätische Kommission der Regionalliga hat im Sommer nämlich festgelegt: Lediglich die besten fünf Teams der OÖ-Liga sind am Saisonende berechtigt, aufzusteigen. Natürlich nur für den Fall, dass der Meister aus infrastrukturellen Gründen auf den Aufstieg verzichtet. Das ist bekanntlich in dieser Saison ein letztes Mal möglich.

Bis auf Weißkirchen – den Champion der Vorsaison – dürfen alle Teams von diesem Recht Gebrauch machen. Lediglich bei einem zweimaligen Aufstiegsverzicht müsste man in die Landesliga zwangsabsteigen.

Wallern: "Würden aufsteigen"

Eine klare Meinung dazu vertritt Wallerns Sportchef Albert Huspek: "Ich finde es gut, dass es auf die Top Fünf beschränkt wurde. Die Möglichkeit des Aufstiegsverzichts ist für mich aber weiterhin lächerlich. Jene Mannschaften, die als Meister nicht aufsteigen wollen, würde ich schon zu Saisonbeginn disqualifizieren." Sein Klub würde als Meister definitiv aufsteigen: "Landen wir am Ende der Saison auf Platz eins, steigen wir auf. Das wäre auch in der vergangenen Saison schon so gewesen."

Da blieb man als Sechster 25 Punkte hinter Weißkirchen aber klar hinter den Erwartungen – in der neuen Spielzeit läuft es viel besser: Das 2:0 im Top-Spiel gegen Oedt war der dritte Sieg in der dritten Runde. Huspek: "Wir haben ein gutes Team zusammengestellt und einen jungen, sehr ambitionierten Trainer. Vielleicht waren wir in der Vorsaison zu offensiv ausgerichtet. Aktuell finden wir eine gute Mischung."