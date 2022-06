Aufholjagd war umsonst

Es war ein ganz bitterer Abend nach einer sensationellen Aufholjagd im Frühjahr: Mit dem 1:3 in Weiz muss der FC Wels in die OÖ-Liga absteigen. Der mögliche "Pakt", der die Welser noch gerettet hätte, kam nicht zustande. Hätten Oberösterreich und Kärnten auf einen Aufsteiger aus ihren Ligen verzichtet (das Recht hätten beide Verbände gehabt, nachdem die Meister abgesagt hatten), wären sowohl der Vierzehnte Treibach als auch der Fünfzehnte FC Wels gerettet gewesen. Diese Chance war mit dem rasch selbst ausposaunten freiwilligen Aufstiegsverzicht von OÖ-Ligist Grieskirchen hinfällig. So wusste man in Kärnten sofort, dass sowohl der Zweite der Kärntner Liga, SAK Klagenfurt, aufsteigen darf, als auch der Vierzehnte Treibach oben bleiben darf. Die Treibacher wären sonst abgestiegen – das wollte man in Kärnten verhindern.

Als Vierzehnter wäre auch der FC Wels am Ende oben geblieben. Der OÖ-Fußballverband hätte keinen Klub aus den hinteren Tabellenregionen der OÖLiga die Freigabe zum Aufstieg erteilt, wenn gleichzeitig mit dem FC Wels einem anderen OÖ-Klub geschadet worden wäre. Jetzt muss man sich in Wels mit der neuen Realität auseinandersetzen, die ohne Jürgen Schatas in Angriff genommen wird. Der Trainer wechselt wie berichtet zur Askö Oedt. In der OÖ-Liga werden vor allem die Klubs im Abstiegskampf Freude mit dem FC Wels haben. Zumindest dann, falls die Welser nächste Saison ernejut als Nicht-Meister aufsteigen würden.

Keine Aufstockung in der OÖ-Liga

In der OÖ-Liga muss aufgrund des Welser Abstiegs mit Grieskirchen ein vierter Klub hinunter, nachdem man den Aufstieg in die Regionalliga abgelehnt hat. Eine Aufstockung der OÖLiga kam deshalb nicht infrage, weil man ansonsten in der kommenden Saison bereits jetzt schon wieder drei Fixabsteiger gehabt hätte, und die Probleme die gleichen geblieben wären. So wurden die Klubs ab der Landesliga entlastet, indem beide Ligen von 14 auf 15 Teams aufgestockt werden.

Regionalliga Mitte

Torschützen //

24: Kevin Vaschauner (Treibach)

23: Martin Krienzer (Sturm Graz II)

22: Fabian Wimmleitner (Gurten)

17: Amar Hodzic (WSC/Hertha), Christian Berger (Gleisdorf), Gregor Grubisic (Deutschlandsberg)

15: Michael Tieber (St. Anna/Aigen), Jurica Poldrugac (Allerheiligen)

14: Christoph Lang (Sturm Graz II)

13: Joshua Steiger (WAC-Amateure)

12: Niko Tisaj, Christoph Urdl (beide Deutschlandsberg), Luka Duvnjak (Allerheiligen)

11: u.a.: Jacub Przybylko, Jakob Kreuzer (beide Gurten)

10: Tobias Pellegrini (FC Wels)