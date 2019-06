Auf Gmunden wartet ein Endspiel

In der vergangenen Saison wurde der Abstiegskampf in der allerletzten Runde entschieden: Micheldorf machte mit dem 2:1 in der Schlussminute gegen Bad Ischl den Klassenerhalt perfekt – St. Marienkirchen musste trotz des 2:1-Erfolgs bei Edelweiß in die Landesliga absteigen.

Auch in der laufenden Saison fällt die Entscheidung in der Abschlussrunde: Gmunden hat es trotz der 1:2-Niederlage gegen Grieskirchen immer noch in der eigenen Hand. Bei Fast-Absteiger SC Marchtrenk (dem Schlusslicht würde nur ein 6:0 über Gmunden reichen), muss am Freitag aber wohl ein Sieg her, denn: Der aktuelle Vorletzte St. Martin hat mit einem Heimspiel gegen die bereits geretteten Perger – die etwas leichtere Auslosung. Bei einem Sieg von St. Martin wäre für Gmunden ein Remis zu wenig. "Ich hätte mir nie gedacht, dass wir in diese Abstiegszone kommen. Am Freitag muss jeder um das Überleben laufen", sagt Gmunden-Sportchef Gerhard Mittermayr. Dessen Klub will sich auch von einem möglichen Abstieg nicht aus der Bahn werfen lassen: "Dann werden wir eine Mannschaft zusammenstellen, die in der Landesliga um den Aufstieg mitspielen kann."

Efendioglu zu Wallern

An einer Top- Mannschaft bastelt auch der SV Wallern: Nach vier erfolgreichen Jahren bei Zweitligist Vorwärts Steyr verlässt wechselt Yusuf Efendioglu zum OÖ-Ligisten. (rawa)

