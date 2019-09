Auf dem Platz und im Klassenzimmer der Chef

"Guten Morgen, bitte setzen!" – egal, ob für Erstklassler oder angehende Maturanten: Der erste Schultag war am vergangenen Montag wieder für alle etwas ganz Besonderes. Auch für einige OÖ-Liga-Kicker, denn: Zahlreiche Spieler aus der höchsten Liga des Bundeslandes stehen trotz fortgeschrittenen Alters in der Schule – als hauptberufliche Lehrer.

Micheldorfs Daniel Sehr etwa unterrichtet in der Neuen Mittelschule von Pettenbach die Fächer Geografie sowie Bewegung und Sport. Nicht nur in der Schulklasse hat er das Sagen – auch als Kapitän der Kremstaler übernimmt er eine Führungsrolle. Seit 1999 spielt der 26-Jährige für die Kremstaler – am Freitag traf er bei der 1:2-Niederlage gegen SPG Pregarten zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.

Ebenfalls Sport und Geografie unterrichtet Gabriel Schneider vom ASK St. Valentin. "Zum Glück sind jetzt endlich die Ferien vorbei", wird sich sein Klub denken: Der 29-jährige Lehrer am BRG Hamerlingstraße genoss die schulfreie Zeit nämlich bis vor kurzem im Ausland, kam deshalb erst zu zwei Einsätzen. Am Samstag beim 2:1 gegen Donau Linz stand der Mittelfeldspieler, der im Sommer von Oedt kam, gleich in der Startelf. "Mit ihm sind wir noch stärker", sagt Harald Guselbauer, Sportchef des Überraschungs-Zweiten. Auch beim Gegner aus Kleinmünchen war mit Marco Mittermayr ein Lehrer der Sporthauptschule Kleinmünchen aktiv.

Genauso wie bei St. Florian mit Gernot Falkner und Markus Piesinger: Falkner zählte beim 1:0 gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Weißkirchen zu den Stützen.

Auf zwei Professoren vertraut auch Grieskirchen mit Matthias Leibetseder und Alexander Haider. Zudem gibt es mit Alfons Fischer und Julian Baumgartner zwei angehende Lehrer. Das half beim 0:1 gegen Oedt aber alles nichts. Ebenfalls bald vor einer Schulkasse wird Wallerns Tormann Martin Haberl stehen: Beim 3:2 gegen Edelweiß dirigierte er noch seine Mannschaft zum Sieg.

