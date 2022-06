So übersichtlich wie möglich werden die Szenarien in der Grafik des OÖ-Fußballverbands und der OÖN aufgeschlüsselt. So weiß jeder Unterhausklub im Abstiegskampf, wie es aktuell aussieht. Szenario eins: Wenn nur Regionalliga-Schlusslicht Stadl-Paura von der Regionalliga in die OÖ-Liga kommt und es aus der OÖ-Liga einen Aufsteiger geben sollte, dann müssen nur zwei OÖ-Ligisten absteigen. In den Landesligen gibt es dann jeweils zwei Fixabsteiger, die beiden Drittletzten spielen Relegation gegen