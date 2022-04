Auch Weißkirchen verzichtet auf den Aufstieg

Der nächste OÖ-Liga-Aufstiegsanwärter pfeift auf die Regionalliga. Nach Oedt hat auch der aktuelle Tabellenführer Weißkirchen die Entscheidung getroffen, den Gang in die dritthöchste Spielklasse nicht antreten zu wollen. "Wir würden bei einem Meistertitel auf den Aufstieg verzichten. In der Regionalliga hätten wir vor allem deshalb das Problem, weil einige unserer Stützen den Weg nicht mitgehen würden", sagt Weißkirchen-Sportchef Fritz Pflug. Meister würden die Zebras aber trotzdem gerne werden, wie sie beim 6:3 gegen Grieskirchen bewiesen: "Der würde zu den Feierlichkeiten rund um unser 70-jähriges Jubiläum im Sommer gut passen."

Bleibt im Rennen um den Sprung nach oben aktuell nur noch der Dritte St. Martin/M. übrig. "Wenn wir so spielen wie in Bad Ischl (Anm.: 1:2), hat sich diese Frage von alleine erledigt", sagt St. Martins Sportchef Christoph Rudlstorfer, der die Gründe für Weißkirchens Aufstiegsverzicht verstehen kann: "Auch ich lote bei den Spielern gerade aus, wie sie zur Regionalliga stehen. Würden sie geschlossen mitziehen, hätte das natürlich Einfluss auf die Entscheidung des Klubs." Viele Gespräche führt er auch gerade an einer anderen Front: Im Sommer hört bekanntlich das Erfolgstrainer-Duo um Dominik und Rainer Nimmervoll auf – mit drei Nachfolgekandidaten wurde bereits gesprochen.

Mittermayr vor dem Aus

Einen neuen Trainer wird es wohl abermals bei Donau Linz brauchen: Die Leistung des Schlusslichts bei Wallern (0:5) war so schlecht, dass sich Obmann Rainer Schütz und Sportchef Kurt Baumgartner öffentlich sogar dafür entschuldigten. Die Zeit von Marco Mittermayr dürfte nach zwei Punkten in zehn Partien schon wieder abgelaufen sein. Heute steigt eine Krisensitzung. Ein Trio soll Donaus letzter Strohhalm im Kampf um den Liga-Verbleib sein: Sportchef Baumgartner, Torwart-Legende Klaus Lindenberger und Ex-Kicker Christoph Oberegger.

Bad Schallerbach sprach Coach Erich Renner nach dem 1:2 bei Edelweiss indes weiter das Vertrauen aus.