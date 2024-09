Auch im Wahlkampf ist Schiedsrichter Kustura mit Pfiff unterwegs

Die Nationalratswahl rückt näher, in weniger als zwei Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Der Wahlkampf biegt nun in die Zielgerade ein – auf Plakaten, an öffentlichen Plätzen, in Zeitungen oder im Fernsehen bemühen sich Politiker um die Gunst ihrer Wähler. Mittendrin statt nur dabei ist auch Edin Kustura, Schiedsrichter aus dem oberösterreichischen Fußball-Unterhaus.