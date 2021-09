Attacke auf Schiri: 18 Spiele Sperre

Für jene Beleidigung an Schiedsrichters Alfred Tarh-Vorderwinkler, die zur Roten Karte in der Schlussphase der Partie führte, gab es zwei Spiele Sperre. Die anschließende Tätlichkeit am Schiedsrichter wurde mit zwölf Spielen bewertet. Und dafür, dass der Spieler als Auslöser für den Abbruch des Spiels verantwortlich gemacht wurde, gab es weitere vier Spiele Sperre.

Gespielt wird heute auch: In der OÖ-Liga kommt es zum Trattnachtalderby zwischen Grieskirchen und Wallern (19.30), Donau Linz empfängt die ASKÖ Oedt (19).