Arnreit und Co: Das sind die fairsten Unterhausklubs von Oberösterreich

LINZ. "Unsere letzte Rote Karte ist schon einige Jahre her", sagt Arnreit-Sektionsleiter Martin Neumüller mit einem Schmunzeln. Kein Wunder, ist sein Klub aus der Bezirksliga Nord doch der wohl fairste Unterhausverein der vergangenen Jahre: Bei den jüngsten zehn Fairnesspreis-Wertungen lagen die Mühlviertler in ihrer Spielklasse neun Mal an der Spitze. Ermittelt wurden die Preisträger aufgrund der geringsten Anzahl an Schlechtpunkten, die man für Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten bei Kampfmannschaftsspielen erhält. "Fairplay zählt zu den wichtigsten Eigenschaften am Fußballplatz und ist uns als Verband ein großes Anliegen. Vereine, die das Bewusstsein für Respekt und korrektes Verhalten fördern und auch leben, sollen belohnt werden", sagt OÖFV-Vizepräsident Thomas Prammer. Deshalb schüttete der Verband Preise im Gesamtwert von 60.000 Euro an die fairsten Klubs der insgesamt 29 Spielklassen im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus aus.

Ein Erfolgsgeheimnis von Seriensieger Arnreit? "Fairness und Freundlichkeit, das wird bei uns schon im Nachwuchs propagiert. Nachdem wir auch bei der Kampfmannschaft nur mit einheimischen Spielern antreten, ist es eine Art Lebensschule, die sie im Nachwuchsbereich erhalten und dann mit in die Kampfmannschaft nehmen", sagt Neumüller, der fast Jahrzehnte zurückdenken muss, um sich an die bisher letzten Ausschlüsse zu erinnern: "2014 war wohl die letzte Rote Karte. Das weiß ich, weil wir in diesem Jahr den Fairnesspreis nicht gewonnen haben. Dann kann ich mich nur mehr an zwei weitere Ausschlüsse erinnern – die waren aber noch auf unserem alten Fußballplatz, also noch in den späten 90er-Jahren."

Fünf Euro für Ausschluss

Zumindest einen positiven Nebeneffekt haben erhaltene Karten meistens: Die Mannschaftskasse freut sich über Zuwachs. Aber auch das ist in Arnreit anders: "Bei uns sind bei einer Roten Karte fünf Euro zu bezahlen. Unsere Kicker bekommen für das Kicken kein Geld, folglich ist auch die Höhe der Strafen verhältnismäßig", sagt Neumüller.

Ein einheimisches Team, das von klein auf im Fußballverein Regeln und Fairness lernt – diesen Weg bestreitet auch die Union Nebelberg: Der Verein aus dem Mühlviertel wurde bei der jüngsten Fairplay-Gala gleich doppelt ausgezeichnet: Sowohl das Herrenteam aus der 1. Klasse Nord sowie die Damenmannschaft in der Frauen-OÖ-Liga wurden in ihren Spielklassen die Fairplay-Preisträger. "In unserem Verein steht der Respekt im Vordergrund. Wir haben eine einheimische Mannschaft aus einem kleinen Ort, da ist es umso wichtiger, dass nicht auch noch Sperren hinzukommen", sagt Nebelberg-Obmann Gerald Wöss. Dass sich eine faire Spielweise auch mit sportlichem Erfolg verbinden lässt, dafür ist Nebelberg praktisch ein Musterbeispiel: In der Vorsaison landete Nebelberg nicht nur in der Fairness-Tabelle ganz vorne, sondern schaffte auch auf dem Rasen den Meistertitel in der 2. Klasse Nordwest.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

