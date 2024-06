Unterhaus-Anpfiff: Was mir in Erinnerung bleibt

Die Unterhaussaison 2023/2024 hätte nicht packender enden können: Einige Teams fixierten erst in der Schlussrunde den Titel, in Steyr gab es zwischen Vorwärts Steyr/ATSV Juniors und Haidershofen sogar noch ein großes Finale um den Meisterteller.

Während sich der Großteil der Amateurklubs bereits in die Sommerpause verabschiedet hat, geht es für 28 Teams in dieser Woche in der Relegation noch einmal in die Verlängerung. Zwei Spiele entscheiden über Auf- und Abstieg.

Die Freude und der Ärger werden danach wohl einige Tage anhalten. Was mir dafür länger von dieser Saison in Erinnerung bleiben wird, sind andere Geschichten: Christoph Brummayer, der sich nach überstandener Krebserkrankung mit Landesligist Gmunden den Titel holte, oder Rainer Kührer, der nach einer Leukämie-Erkrankung wieder in die Coachingzone zurückgekehrt ist.

Davon wird man wohl auch noch in einigen Jahren sprechen – und das völlig zu Recht.

