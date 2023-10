Es ist ein Gefühl, das man bei keinem Spiel des FC Barcelona oder von Manchester United verspürt – sondern nur im Fußball-Unterhaus. Nirgendwo ist der Kontakt zwischen den Spielern auf dem Platz und den Zuschauern größer, als bei den Spielen des Heimatvereins. Man ist befreundet, ein Nachbar, vielleicht auch verwandt. Man baut gemeinsam auf, wenn das Vereinsfest auf dem Programm steht, man reist in die benachbarten Ortschaften, um die Derbys zu sehen.

Eine Stufe höher ist es dann, wenn sich die Anhänger eine Choreografie ausdenken und auch noch Geld in die Hand nehmen, um ihren Verein wie die Fanklubs der großen Vereine anzufeuern. Welchen Spieler freut es nicht, sich in der 1. Klasse (fast?) wie ein Profi zu fühlen? Oder einfach nur zu schmunzeln, wenn man sieht, wie der Arbeitskollege, der unter der Woche die Ruhe in Person ist, auf dem Sportplatz aus sich herausgeht.

Es sind diese Beispiele, die unser Fußball-Unterhaus ausmachen – deshalb haben wir diesen besonderen Zuschauern auch diese Unterhaus-Ausgabe mit Titel- und Doppelseite gewidmet. Denn es bleibt dabei: Für jedes negative Beispiel – die gibt es im Fußball wie in jeder anderen Gesellschaftsschicht, und gehören mit null Toleranz sanktioniert – gibt es 50 positive. Wer danach sucht, der findet sie auch.

