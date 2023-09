Viel zu oft mussten wir in den vergangenen Monaten bereits über Ereignisse auf Oberösterreichs Fußballplätzen berichten, bei denen sich ein kleiner Bruchteil an Personen nicht benehmen konnte. Umso schöner ist es, wenn man auch die positiven Beispiele vor den Vorhang holen darf: so wie die fairsten Unterhausklubs von Oberösterreich (siehe Bericht auf den Seiten 8 und 9), die zuletzt vom OÖ. Fußballverband bei einer eigenen Fairplay-Gala geehrt wurden.

Spricht man mit den Funktionären der Preisträger, lässt sich vor allem ein Erfolgsgeheimnis ableiten. Es beginnt bei den ganz Kleinen: Werte wie Fairness oder Freundlichkeit werden schon im Nachwuchsbereich vermittelt – womit vor allem den ehrenamtlichen Nachwuchstrainern sowie Funktionären eine ganz besondere Aufgabe zukommt. Sie sind dafür verantwortlich, ihren Verein auch zu einer Art Lebensschule zu machen.

Die wirklich wichtigen Dinge im Leben praktisch kostenlos mit auf den Weg zu bekommen – allein dafür ist jeder Unterhausverein Gold wert. Die Kinder und Jugendlichen von heute werden später vieles besser machen als wir, solange wir weiter unserer Pflicht nachkommen und ihnen die richtigen Werte vermitteln. Und wenn aus ihnen auch noch begeisterte Fußballer werden, ist es umso schöner.

