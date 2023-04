Wir haben auch intern lange diskutiert, wie groß wir die Ausschreitungen nach dem 2:2 zwischen St. Martin/Traun und Kirchberg-Thening (siehe Seite 8) thematisieren. Nach dem Spiel kam es auf dem Spielfeld zu einer Rauferei, es gibt Videos, auch die Polizei musste einschreiten. Wir haben uns dazu entschlossen, das Geschehen nicht mit riesigen Schlagzeilen aufzufetten. Wichtig ist uns aber auch, dies auch zu begründen:

Der Amateurfußball ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Er ist in jeder Ortschaft unseres Bundeslandes verankert. Er wird von jeder Bevölkerungsschicht gespielt und konsumiert. Im Amateurfußball gibt es keine Zäune, keine Absperrungen und – außer auf Zuruf – auch keine Polizei. Und das ist gut so. Der Fußball ist aber auch keine Insel der Seligen, auf der alle Probleme unseres täglichen Zusammenlebens ausgeblendet werden können. Bei hunderten Spielen in Nachwuchs- und Kampfmannschaften wird es immer Konflikte geben. Das ist nicht neu, das war auch vor Jahrzehnten schon so.

Wer sich aufführt, soll bestraft werden – mit aller Härte. Wir werden darüber berichten. Hauptsächlich legen wir unseren Fokus weiter auf jene 95 Prozent im Fußball richten, die es verdienen – und die unser Unterhaus zu dem machen, was es ist: Lebensschule, Ausbildungsstätte, Freizeitvergnügen – und vor allem Teil unserer Identität.

