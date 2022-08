Hoffenheim, Augsburg, Sparta Prag, Salzburg, Rapid Wien oder Sturm Graz – all diese Vereine schickten in den vergangenen Tagen und Wochen ihre besten Talente nach Oberösterreich (lesen Sie mehr darüber auf Seite 8). Unterhausklubs wie der Askö Ohlsdorf sei Dank, dass der Traum vieler Kicker in Erfüllung geht. Und dabei meine ich nicht nur, dass die vielen ehrenamtlichen Trainer mit ihrer leidenschaftlichen Arbeit auf dem Fußballplatz den Sprung der Jung-Kicker in diverse Akademien – wie es bei Ohlsdorf regelmäßig der Fall ist – ermöglichen. Es geht vor allem auch um jene Nachwuchsspieler, die es nicht zu einem größeren Klub schaffen – dank der tollen Nachwuchsturniere aber trotzdem einmal Partien gegen große Mannschaften bestreiten dürfen. So wie die Youngsters von Ohlsdorf, die es am Wochenende mit dem späteren Turniersieger Augsburg aufnehmen durften. Die Erinnerungen daran werden immer bleiben.

Allein deshalb ist es auch wichtig, den stillen Helden im Hintergrund zu danken, die es mit viel Herzblut Jahr für Jahr schaffen, solche Events zu veranstalten. An ihnen liegt es, dass die internationalen Klubs auch in der Zukunft den Weg nach Ohlsdorf kostenlos antreten werden – was im heutigen Fußballgeschäft weder selbstverständlich noch vorstellbar ist.