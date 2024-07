Anpfiff! So spannend war die OÖ-Liga noch nie

Die Titelkandidaten Union Dietach: Das Team von Trainer Ruttensteiner war in der vergangenen Saison nach Meister Oedt "best of the rest" – und blieb bis auf Torjäger Efendioglu (zu Donau Linz) unverändert. Ihn soll Rückkehrer Sadriu ersetzen. Zudem machen junge Neuzugänge aus der Region den Kader breiter. Union Mondsee: Das Team aus dem Salzkammergut zählt nicht nur wegen Top-Transfer Michael Brandner zu den Geheimfavoriten. Die Plasser-Elf war bereits im vergangenen Frühjahr zweitbestes