Anpfiff: Bravo, Blutschi!

Einmal im Jahr werden Österreichs beste Spieler und Trainer bei der "Bruno-Gala" der Spielergewerkschaft ausgezeichnet – einer Art Denkmal für Bruno Pezzey, den legendären Libero mit der Nummer 5, der nicht nur auf dem Spielfeld als vorbildlicher Profi galt.

Mit Pregartens Kapitän Markus Blutsch wurde diese Ehre nun auch einem Amateurkicker aus Oberösterreich zuteil. Der 28-Jährige erhielt in diesem Jahr den "Bruno" des beliebtesten Amateurspielers (Interview auf den Seiten 8 und 9). Doch diese Auszeichnung ist viel mehr. Es ist eine Trophäe als Symbol für den unbändigen Willen, den Blutschi in den vergangenen Monaten an den Tag gelegt hat.

Anfang des Jahres erhielt der Enkel der LASK-Legende Dolfi Blutsch die erschütternde Diagnose Hodenkrebs. Voller Ehrgeiz und Stärke kämpfte der Pregarten-Kicker gegen die heimtückische Krankheit an und besiegte diese.

Der Ex-Profi war und ist ein Vorzeigesportler, der stets am Boden geblieben ist. Genau das bewies er auch wieder am vergangenen Spieltag: Während anderen nach dem Erhalt einer solchen Auszeichnung die mediale Aufmerksamkeit wohl zu Kopf steigt, sorgte er mit zwei Toren beim 4:2 von Pregarten in Mondsee für die nächsten positiven sportlichen Schlagzeilen. Ein richtiges Vorbild eben – für Oberösterreichs gesamtes Unterhaus.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger