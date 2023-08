Ankick im Ladies-Cup

Richtig in Torlaune zeigte sich OÖ-Ligist SG Steyr beim 16:0 gegen die SPG Laab/Ranshofen aus der Frauenklasse Süd/West: Allein Elena Mayr traf viermal, Anja Söllner und Nicole Dengg trugen sich je dreimal in die Torschützenliste ein. Torreich war es auch in Kematen: 13:2 gegen Niederthalheim.

